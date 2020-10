Coronavirus, convocata riunione urgente. Aumentano i casi in Italia, ipotesi mini lockdown (Di sabato 31 ottobre 2020) E’ stata convocata alle 18 una riunione urgente del Comitato Tecnico Scientifico. Come spiega Tgcom24, si potrebbero studiare nuove misure – ancora più stringenti – per frenare i contagi che negli ultimi giorni stanno aumentando a dismisura. In 24 ore su 215.886 tamponi sono 31.758 i nuovi casi: 297 i morti e 5859 i guariti. Aumentano le terapie intensive (+97) e i ricoveri (+972). Il tasso di positività è del 14,7% con un incremento dello 0,3%. Leggi anche: Coronavirus, Di Maio “Prossimo Dpcm sarà più restrittivo” Il Governo visto l’aumento esponenziale dei nuovi casi potrebbe varare delle misure ancora più stringenti. Si parla di mini lockdown ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 31 ottobre 2020) E’ stataalle 18 unadel Comitato Tecnico Scientifico. Come spiega Tgcom24, si potrebbero studiare nuove misure – ancora più stringenti – per frenare i contagi che negli ultimi giorni stanno aumentando a dismisura. In 24 ore su 215.886 tamponi sono 31.758 i nuovi: 297 i morti e 5859 i guariti.le terapie intensive (+97) e i ricoveri (+972). Il tasso di positività è del 14,7% con un incremento dello 0,3%. Leggi anche:, Di Maio “Prossimo Dpcm sarà più restrittivo” Il Governo visto l’aumento esponenziale dei nuovipotrebbe varare delle misure ancora più stringenti. Si parla di...

sole24ore : #Coronavirus, convocata riunione urgente #Cts, #governo pronto a una nuova stretta. Boccia: possibile lockdown in a… - SpinazzeRobert : RT @sole24ore: #Coronavirus, convocata riunione urgente #Cts, #governo pronto a una nuova stretta. Boccia: possibile lockdown in alcuni ter… - KiriBiri1 : RT @sole24ore: #Coronavirus, convocata riunione urgente #Cts, #governo pronto a una nuova stretta. Boccia: possibile lockdown in alcuni ter… - LALAZIOMIA : ANSA | Convocata riunione urgente del Cts - violet6femme : RT @sole24ore: #Coronavirus, convocata riunione urgente #Cts, #governo pronto a una nuova stretta. Boccia: possibile lockdown in alcuni ter… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus convocata Coronavirus, convocata riunione urgentissima al Comitato Tecnico Scientifico Salernonotizie.it Covid Italia, bollettino di oggi 31 ottobre: 31.758 nuovi contagi e 297 morti. Cts convocato d'urgenza alle 18

Il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, sulla base delle informazioni del direttore del dipartimento Promozione della Salute Vito Montanaro, informa che oggi sono stati registrati 6.279 ...

Coronavirus, Giuseppe Conte convoca una riunione d'urgenza col Cts: brusca accelerazione in vista della nuova stretta?

La notizia è piovuta poco prima delle 17 di sabato 31 ottobre: il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha convocato a minuti una riunione ... di sanità sull'evolversi della pandemia di ...

Il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, sulla base delle informazioni del direttore del dipartimento Promozione della Salute Vito Montanaro, informa che oggi sono stati registrati 6.279 ...La notizia è piovuta poco prima delle 17 di sabato 31 ottobre: il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha convocato a minuti una riunione ... di sanità sull'evolversi della pandemia di ...