Coronavirus, Conte: "Numeri preoccupanti, valutiamo nuove misure"

E' un momento estremamente delicato in Italia per quanto riguarda l'emergenza sanitaria relativa al Coronavirus. La seconda ondata sta raggiungendo il suo picco e la chiusura delle attività lavorative sembra ormai inevitabile.

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Conte Coronavirus, Conte: "Numeri preoccupanti ma confidiamo di essere fuori dalla pandemia a primavera" | Lamorgese: "Il lockdown estrema ratio" TGCOM Zone rosse o lockdown nazionale: il governo al bivio per arginare il coronavirus. Riunione di Conte con maggioranza e Comitato scientifico

Lockdown locali, regionali e lo spettro di una chiusura generale. I contagi schizzati oltre 30mila nella giornata di venerdì da una parte, la necessità secondo l’ala meno rigorista di attendere il tem ...

Conte: "Stiamo valutando se sia necessario intervenire ancora"

ROMA - Nella sua ultima intervista il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, non ha escluso ulteriori restrizioni dato l'aumento dei contagi da Coronavirus. Poi il premier è tornato anche sulle tem ...

