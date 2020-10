Coronavirus, Conte: 'Numeri preoccupanti ma confidiamo di essere fuori dalla pandemia a primavera' | Lamorgese: 'Il lockdown estrema ratio' (Di sabato 31 ottobre 2020) Il ministro Lamorgese frena sul lockdown nazionale dichiarando che è 'l'estrema ratio' e, mentre si ipotizzano serrate locali, afferma che 'valuteremo la curva del contagio dopo le restrizioni dell'... Leggi su tgcom24.mediaset (Di sabato 31 ottobre 2020) Il ministrofrena sulnazionale dichiarando che è 'l'' e, mentre si ipotizzano serrate locali, afferma che 'valuteremo la curva del contagio dopo le restrizioni dell'...

repubblica : Coronavirus, Conte: 'Blocco licenziamenti fino a fine marzo. Cassa integrazione Covid gratuita. Di più non potevamo… - RaiNews : 'L'impennata dei contagi rischia di mettere in crisi anche la didattica in presenza a scuola, ci sono dei president… - Palazzo_Chigi : Oggi, alle ore 13.30, il Presidente @GiuseppeConteIT terrà una conferenza stampa per illustrare le misure del Dpcm… - angelicabaires : RT @benq_antonio: Carissimo #Conte (Pinocchio) il mio c@@o qua dentro e il mio NON IL TUO o di #Casalino! ??Ormai dai loro alti e onerosi gu… - sbarbatel02 : #Conte ...scusa... ma 'dovete preparare un piano europeo largamente condiviso?!?' MA FIN'ORA CHE AVETE FATTO dagli… -