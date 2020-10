Coronavirus, Conte: 'Numeri preoccupanti, capire se servono nuove misure' | Lamorgese: 'Il lockdown estrema ratio, per ora aspettiamo' (Di sabato 31 ottobre 2020) Il ministro Lamorgese frena sul lockdown nazionale dichiarando che è 'l'estrema ratio' e, mentre si ipotizzano serrate locali, afferma che 'valuteremo la curva del contagio dopo le restrizioni dell'... Leggi su tgcom24.mediaset (Di sabato 31 ottobre 2020) Il ministrofrena sulnazionale dichiarando che è 'l'' e, mentre si ipotizzano serrate locali, afferma che 'valuteremo la curva del contagio dopo le restrizioni dell'...

