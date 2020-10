Coronavirus: Conte lunedì alle 12 alla Camera alle 17 al Senato (Di sabato 31 ottobre 2020) Roma, 31 ott. (Adnkronos) - Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, lunedì sarà alle 12 alla Camera e alle 17 al Senato per riferire sui prossimi provvedimenti per la gestione dell'emergenza Coronavirus. Lo si apprende da fonti della maggioranza. Secondo le stesse foni si voteranno risoluzioni. Leggi su iltempo (Di sabato 31 ottobre 2020) Roma, 31 ott. (Adnkronos) - Il presidente del Consiglio, Giuseppe, lunedì sarà1217 alper riferire sui prossimi provvedimenti per la gestione dell'emergenza. Lo si apprende da fonti della maggioranza. Secondo le stesse foni si voteranno risoluzioni.

