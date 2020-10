Coronavirus: Conte lunedì alle 12 alla Camera alle 17 al Senato (Di sabato 31 ottobre 2020) L'articolo Coronavirus: Conte lunedì alle 12 alla Camera alle 17 al Senato CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu (Di sabato 31 ottobre 2020) L'articololunedì1217 alCalcioWeb.

petergomezblog : Zone rosse o lockdown nazionale: il governo al bivio per arginare il #coronavirus. Riunione di Conte con maggioranz… - fattoquotidiano : Coronavirus, Conte alla festa de Il Foglio: “Confidiamo di uscire da questa situazione complessa a primavera inoltr… - sole24ore : #Coronavirus, convocata riunione urgente #Cts, #governo pronto a una nuova stretta. Boccia: possibile lockdown in a… - GeneRossini : RT @serebellardinel: Di fronte a dilagare contagi #coronavirus,#Conte chiama PERSONALMENTE #opposizioni con la speranza che finalmente col… - AA311922 : RT @tempoweb: 'Adesso è troppo tardi per la cabina di regia' Il #centrodestra dice no a #Conte -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Conte Coronavirus, verso Dpcm lunedì con alt a spostamenti tra regioni. Possibili lockdown a Milano e Napoli Il Sole 24 ORE Coronavirus: Conte lunedì alle 12 alla Camera alle 17 al Senato

Roma, 31 ott. (Adnkronos) - Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, lunedì sarà alle 12 alla Camera e alle 17 al Senato per riferire sui ...

Coronavirus, il Presidente del Consiglio Conte: "Confidiamo di avere il vaccino a dicembre"

Il governo pensa ad ulteriori misure di restrizione per far scendere la curva ma intanto alcune Regioni cominciano autonomamente la stretta. In Campania, dove il presidente De Luca accusa il governo d ...

Roma, 31 ott. (Adnkronos) - Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, lunedì sarà alle 12 alla Camera e alle 17 al Senato per riferire sui ...Il governo pensa ad ulteriori misure di restrizione per far scendere la curva ma intanto alcune Regioni cominciano autonomamente la stretta. In Campania, dove il presidente De Luca accusa il governo d ...