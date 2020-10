Coronavirus, Conte alla festa de Il Foglio: “Siamo al lavoro per capire se servono nuove misure” (Di sabato 31 ottobre 2020) “I criteri sono: massima precauzione, adeguatezza e proporzionalità. Noi siamo sempre flessibili. Stiamo lavorando per capire se si deve intervenire ancora”. Così Giuseppe Conte durante l’intervento in collegamento con la festa del quotidiano Il Foglio, rispondendo a una domanda di Claudio Cerasa, che gli chiedeva di dettagliare il tipo di restrizioni in relazione allo stato attuale della pandemia. L'articolo Coronavirus, Conte alla festa de Il Foglio: “Siamo al lavoro per capire se servono nuove misure” proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 31 ottobre 2020) “I criteri sono: massima precauzione, adeguatezza e proporzionalità. Noi siamo sempre flessibili. Stiamo lavorando perse si deve intervenire ancora”. Così Giuseppedurante l’intervento in collegamento con ladel quotidiano Il, rispondendo a una domanda di Claudio Cerasa, che gli chiedeva di dettagliare il tipo di restrizioni in relazione allo stato attuale della pandemia. L'articolode Il: “Siamo alpersemisure” proviene da Il Fatto Quotidiano.

