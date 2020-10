Coronavirus | ci sono 5 nuovo positivi a Solofra

RegioneER : ??#CORONAVIRUS, ordinanza: dal 1^ al 24 novembre, centri commerciali chiusi il sabato e la domenica nel piacentino.… - Mov5Stelle : Abbiamo già stanziato 100 miliardi per aiutare i settori che hanno avuto conseguenze economiche a causa del coronav… - myrtamerlino : “Le mie lezioni sono dei dischi volanti, gli alunni ci salgono e non sanno dove li porterò”, queste erano le parole… - sehmagazine : #Coronavirus: Tre tende a supporto del Pronto soccorso di #Sassari. Sono state messe a disposizione dai Vigili del… - lamarinagreco : RT @Cartabellotta: Dedicato a politici, medici e influencer vari che hanno minimizzato o negato nei mesi scorsi. Oggi più che mai 'le parol… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus sono

Imola (Bologna), 30 ottobre 2020 – Salgono a 17 (+5) i ricoveri per il coronavirus nel reparto Covid dell’ospedale Santa Maria della Scaletta, mentre le persone diagnosticate dall’Ausl Imola ma centra ...In due mesi sono più che quadruplicati in Italia i contagi di Sars-Cov-2. La prevalenza nel periodo che va dal 28 settembre al 27 ottobre è pari ...