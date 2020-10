Coronavirus, bollettino Napoli: 700 casi, due morti e 23mila cittadini a casa (Di sabato 31 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoDei 3.669 nuovi contagi registrati oggi in Campania sono 729 quelli relativi alla sola città di Napoli. Nelle ultime 24 ore nel capoluogo partenopeo ci sono registrati due decessi e 182 persone guarite. Nel bollettino diffuso dall’Asl Napoli 1 Centro continuano a pesare i tamponi analizzati dai laboratori privati. Su un totale giornaliero di 4.245 tamponi sono 1.641 quelli eseguiti dalle strutture convenzionate. Il tasso di positività sale al 17.17%. Oltre la metà dei nuovi casi (398) proviene dai tamponi eseguiti nei laboratori privati; altri 181 sono quelli invece effettuati dalle Usca su contatti di stretti di positivi; 70 sono i positivi emersi dai tamponi effettuati su richiesta dei medici di base. Ad oggi i cittadini del capoluogo ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 31 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoDei 3.669 nuovi contagi registrati oggi in Campania sono 729 quelli relativi alla sola città di. Nelle ultime 24 ore nel capoluogo partenopeo ci sono registrati due decessi e 182 persone guarite. Neldiffuso dall’Asl1 Centro continuano a pesare i tamponi analizzati dai laboratori privati. Su un totale giornaliero di 4.245 tamponi sono 1.641 quelli eseguiti dalle strutture convenzionate. Il tasso di positività sale al 17.17%. Oltre la metà dei nuovi(398) proviene dai tamponi eseguiti nei laboratori privati; altri 181 sono quelli invece effettuati dalle Usca su contatti di stretti di positivi; 70 sono i positivi emersi dai tamponi effettuati su richiesta dei medici di base. Ad oggi idel capoluogo ...

