Coronavirus. Bertolaso e gli infondati 2000 euro a paziente Covid19 che hanno scatenato i complottisti (Di sabato 31 ottobre 2020) A seguito di alcune dichiarazioni rilasciate da Guido Bertolaso, il quale ha affermato che ogni ospedale italiano riceve 2000 euro al giorno dallo Stato per ogni paziente Covid19, sono usciti alcuni articoli come quello intitolato «Bertolaso smaschera business dei positivi: "2.000 € al giorno a ricoverato"». In realtà Bertolaso non ha smascherato alcun business, come qualcuno vorrebbe insinuare per affermare ulteriormente la narrativa dei numeri gonfiati presso gli ospedali italiani o di fantomatici «premi produzione». Ci troviamo di fronte all'ennesimo caso di disinformazione e teorie di complotto nei confronti degli operatori sanitari. «Un ospedale con 100 malati di Covid in reparto ...

