Coronavirus: arcivescovo Milano Delpini positivo al Covid19 (Di sabato 31 ottobre 2020) L'articolo CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu (Di sabato 31 ottobre 2020) L'articolo CalcioWeb.

domanigiornale : L’arcivescovo di #Perugia è anche presidente della conferenza episcopale italiana. Da qualche giorno non sta bene - TV7Benevento : Coronavirus: arcivescovo Milano Delpini positivo al Covid19... - Dicarlobus : RT @ABRUZZOLIVETV: #Coronavirus. Contagi in aumento a #Vasto, #Lanciano, #Ortona, #Atessa. A #Perano studente positivo. Arcivescovo Cipollo… - ABRUZZOLIVETV : #Coronavirus. Contagi in aumento a #Vasto, #Lanciano, #Ortona, #Atessa. A #Perano studente positivo. Arcivescovo Ci… - Ale79Friul : RT @OrioliPaolo: Leggetelo Ne vale la pena La perla tra le perle: #Trump è il leader dei Figli della Luce contro i Figli di Satana Niente… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus arcivescovo Coronavirus: arcivescovo Milano Delpini positivo al Covid19 SassariNotizie.com Coronavirus, positivo l'arcivescovo di Milano mons. Delpini

L'Arcivescovo di Milano, mons. Mario Delpini, si è sottoposto alla verifica di infezione da Covid-19. La prova del tampone ha dato esito positivo. Lo rende noto l'Arcidiocesi. "L'Arcivescovo - che non ...

Coronavirus, presidente della Cei Bassetti trasferito in ospedale

ROMA (ITALPRESS) - Nella mattina il cardinale Gualtiero Bassetti, arcivescovo di Perugia-Città della Pieve e presidente della Conferenza ...

L'Arcivescovo di Milano, mons. Mario Delpini, si è sottoposto alla verifica di infezione da Covid-19. La prova del tampone ha dato esito positivo. Lo rende noto l'Arcidiocesi. "L'Arcivescovo - che non ...ROMA (ITALPRESS) - Nella mattina il cardinale Gualtiero Bassetti, arcivescovo di Perugia-Città della Pieve e presidente della Conferenza ...