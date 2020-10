Coronavirus, 31.758 nuovi contagi crescono le vittime (Di sabato 31 ottobre 2020) Redazione Sono 31.758 i nuovi casi di Coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, un nuovo record rispetto a ieri quando si era superata per la prima volta la soglia dei 31mila. I tamponi eseguiti sono stati 215886, un numero simile rispetto a quello di ieri. Gli attualmente positivi salgono a quota 351.386, mentre dall’inizio della … Impronta Unika. Leggi su improntaunika (Di sabato 31 ottobre 2020) Redazione Sono 31.758 icasi diin Italia nelle ultime 24 ore, un nuovo record rispetto a ieri quando si era superata per la prima volta la soglia dei 31mila. I tamponi eseguiti sono stati 215886, un numero simile rispetto a quello di ieri. Gli attualmente positivi salgono a quota 351.386, mentre dall’inizio della … Impronta Unika.

you_trend : ?? #Coronavirus, 31 ottobre 2020 • Attualmente positivi: 351.386 • Deceduti: 38.618 (+297) • Dimessi/Guariti: 289.4… - Corriere : Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi 31 ottobre: 31.758 nuovi casi e 297 morti - MediasetTgcom24 : Coronavirus, in Italia 31.758 nuovi casi e 297 decessi #CORONAVIRUS - albertolupini : Contagi, la curva continua a salire Altro record di positivi: + 31.758 - GiancarloDeRisi : Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi 31 ottobre: 31.758 nuovi casi e 297 morti -