Corona virus: riunione urgente Cts. Italia, 351386 attualmente positivi a test (+25600 in un giorno) con 38618 decessi (297) e 289426 guariti (5859). Totale di 679430 casi (31758) Dati della protezione civile: effettuati 215886 tamponi (Di sabato 31 ottobre 2020) Dati odierni diffusi dal dipartimento della protezione civile. È stata convocata per le 18 una riunione di urgenza del comitato tecnico scientifico. Si va verso nuove restrizioni a breve: possibili per negozi, non esclusa la didattica a distanza per le scuole, ipotesi di lockdown locali. Per tentare di evitare quello nazionale. L'articolo Corona virus: riunione urgente Cts. Italia, 351386 attualmente positivi a test (+25600 in un giorno) con 38618 decessi (297) e 289426 guariti ... Leggi su noinotizie (Di sabato 31 ottobre 2020)odierni diffusi dal dipartimento. È stata convocata per le 18 unadi urgenza del comitato tecnico scientifico. Si va verso nuove restrizioni a breve: possibili per negozi, non esclusa la didattica a distanza per le scuole, ipotesi di lockdown locali. Per tentare di evitare quello nazionale. L'articoloCts.in un) con(297) e...

hypvos : io @ corona virus perchè veramente BASTA - andreaboffito : @jacopo_iacoboni @GuidoCrosetto Comunque non saprei se un vaccino fatto in così poco tempo senza uno studio approfo… - ECuriale : Halloween spaventera' il corona virus? In fondo una maschera è come un vestito,si può far paura anche dietro un ces… - haiesagerato : Comunque, Vaffanculo ai cinesi di merda, a loro in generale, alle loro tradizioni culinarie e culturali del cazzo,… - AriannaCosi220 : QUESTO CORONA VIRUS DEVE FINIRE IMMEDIATAMENTE -

Ultime Notizie dalla rete : Corona virus Coronavirus in Italia: il bollettino dei contagi, i dati e le news di oggi Sky Sport Coronavirus, presidente della Cei Gualtiero Bassetti trasferito in ospedale

Coronavirus, presidente della Cei Gualtiero Bassetti trasferito in ospedale. Nella mattina il cardinale Gualtiero Bassetti, arcivescovo di Perugia-Città della Pieve ...

Bollettino coronavirus: aumentano i contagi in Piemonte e in provincia

Il totale è ora 4383 deceduti risultati positivi al virus. In provincia di Alessandria si sono registrati due morti in più rispetto a giovedì 30 ottobre per un totale ora di 712 decesso.

Coronavirus, presidente della Cei Gualtiero Bassetti trasferito in ospedale. Nella mattina il cardinale Gualtiero Bassetti, arcivescovo di Perugia-Città della Pieve ...Il totale è ora 4383 deceduti risultati positivi al virus. In provincia di Alessandria si sono registrati due morti in più rispetto a giovedì 30 ottobre per un totale ora di 712 decesso.