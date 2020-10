Conte spinge per il lockdown europeo? (Di sabato 31 ottobre 2020) La recente e preoccupante impennata dei casi e, soprattutto, dei ricoveri e degli ingressi in terapia intensiva legati alla “seconda ondata” del Covid-19 in Italia ha posto in un angolo il governo giallorosso. L’esecutivo guidato da Giuseppe Conte è infatti schiacciato tra le accuse di chi nota le mancate azioni preventive dei mesi estivi (dai trasporti al rafforzamento della … InsideOver. Leggi su it.insideover (Di sabato 31 ottobre 2020) La recente e preoccupante impennata dei casi e, soprattutto, dei ricoveri e degli ingressi in terapia intensiva legati alla “seconda ondata” del Covid-19 in Italia ha posto in un angolo il governo giallorosso. L’esecutivo guidato da Giuseppeè infatti schiacciato tra le accuse di chi nota le mancate azioni preventive dei mesi estivi (dai trasporti al rafforzamento della … InsideOver.

Ultime Notizie dalla rete : Conte spinge Chi spinge Conte verso un Dpcm sul lockdown in Italia Today.it Covid, mezza Italia fuori controllo ma la chiusura slitta. Conte: «Eventuale lockdown solo il 9 novembre»

Gli ospedali si stanno riempendo di pazienti Covid, il sistema è a rischio. Il dato dei nuovi casi positivi sfonda un altro traguardo psicologico, 30.000, la percentuale sui tamponi ...

Le 3 opzioni sul tavolo di Conte Come sarà davvero il lockdown

Il premier Giuseppe Conte si è via via fatto influenzare dall'ala intransigente ... di intervento urgente e mirato", con il presidente Silvio Brusaferro che spinge per un monitoraggio stretto in grado ...

Il premier Giuseppe Conte si è via via fatto influenzare dall'ala intransigente ... di intervento urgente e mirato", con il presidente Silvio Brusaferro che spinge per un monitoraggio stretto in grado ...