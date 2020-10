Conte | “La fase realizzativa è stata molle Ci vuole più precisione e determinazione”

Leggi su ilnapolista

(Di sabato 31 ottobre 2020) Al termine della partita contro il Parma, finita con un risicatissimo pareggio 2-2, ai microfoni di Sky si è presentato l’allenatore dell’Inter, Antonio. Come valuta il pareggio? “Una partita sofferta per il risultato. Un partita, e non è la prima, che domini e rischi di perdere. Se non fai gol non vinci la partita, noi oggi per l’ennesima volta abbiamo sbagliato tantissimo e non va bene. Dobbiamo fare più gol, cipiù cattiveria e determinazione, come ha fatto il Parma. Non è la prima volta che accade ed è giusto guardarsi e migliorarsi. Bisogna sfruttare tutte le occasioni perché sennò ne paghi le conseguenze. Oggi abbiamo rischiato di farlo”. Senza Lukaku si aspettava qualcosa di più dai giocatori più carismatici? “La ...