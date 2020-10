Conte: «Didattica in presenza a rischio». Il governo studia una nuova stretta (Di sabato 31 ottobre 2020) Intervenendo alla festa del Foglio, il premier chiarisce le prossime mosse del governo: «Ci stiamo confrontando con gli esperti per capire se necessario intervenire ancora» Leggi su ilsole24ore (Di sabato 31 ottobre 2020) Intervenendo alla festa del Foglio, il premier chiarisce le prossime mosse del: «Ci stiamo confrontando con gli esperti per capire se necessario intervenire ancora»

Il lockdown totale, però, rappresenta l'estrema ratio, l'ultima soluzione possibile, ma la didattica in presenza, ora, è a forte rischio. È quanto ha spiegato il premier, Giuseppe Conte, intervenendo ...

Premier: "Situazione preoccupante, valutiamo ulteriori misure"

Il governo e il Comitato tecnico-scientifico stanno valutando la possibilità di introdurre nuove misure restrittive anti contagio.

Il governo e il Comitato tecnico-scientifico stanno valutando la possibilità di introdurre nuove misure restrittive anti contagio.