Conte chiude tutto senza i dati? Gli basterebbe guardare la tv | cosa dice Giorlandino a La7

Leggi su iltempo

(Di sabato 31 ottobre 2020) Diciamocela tutta, il lockdown arriverà. Chiil 3 novembre, chi il 9, oramai la tombola del lockdown è partita. La nostra circolazione pare aver le ore contate. Alla Camera va in scena il Presidente, con l'ennesima illustrazione del dpcm. Quello nuovo. Quello delle chiusure alle 18 per intenderci. Le opposizioni chiedono al Governo se ha a disposizionescientifici che motivino le chiusure di alcuni esercizi. Ma il Governo queinon li ha. Eccoli iallora che le opposizioni chiedono. Basta girare su La7 all'ora di pranzo. Gira uno studio scientifico interessante, tra i giornalisti. Ovvero dove gli italiani NON si sono certamente infettati. Lo studio è del professor Claudio, direttore sanitario di Altamedica, che lo spiega in maniera semplice ...