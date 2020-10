Compra panino a senzatetto: nigeriano la violenta nel parcheggio (Di sabato 31 ottobre 2020) Rosa Scognamiglio L'aggressore è un ex richiedente asilo di nazionalità nigeriana con a carico 4 provvedimenti di espulsione dall'Italia. Ha violentato la donna in strada Gli aveva offerto un panino, preoccupata che non avesse di che sfarmarsi. Ma quel senzatetto apparentemente innocuo, dall'aria stanca e col volto provato dal freddo, l'ha seguita fino all'auto salvo poi obbligarla ad un rapporto sessuale in strada. La vittima, una giovane donna di Como, è scampata al peggio grazie all'intervento tempestivo dei carabinieri. L'aggressore, intercettato dai carabinieri, è un ex richiedente asilo di nazionalità nigeriana con a carico ben 4 provvedimenti di espulsione dall'Italia. La violenza choc Lo stupro si è consumato nella serata di venerdì 30 ottobre a Como, nei pressi del ... Leggi su ilgiornale (Di sabato 31 ottobre 2020) Rosa Scognamiglio L'aggressore è un ex richiedente asilo di nazionalità nigeriana con a carico 4 provvedimenti di espulsione dall'Italia. Hato la donna in strada Gli aveva offerto un, preoccupata che non avesse di che sfarmarsi. Ma quelapparentemente innocuo, dall'aria stanca e col volto provato dal freddo, l'ha seguita fino all'auto salvo poi obbligarla ad un rapporto sessuale in strada. La vittima, una giovane donna di Como, è scampata al peggio grazie all'intervento tempestivo dei carabinieri. L'aggressore, intercettato dai carabinieri, è un ex richiedente asilo di nazionalità nigeriana con a carico ben 4 provvedimenti di espulsione dall'Italia. La violenza choc Lo stupro si è consumato nella serata di venerdì 30 ottobre a Como, nei pressi del ...

L'aggressore è un ex richiedente asilo di nazionalità nigeriana con a carico 4 provvedimenti di espulsione dall'Italia. Ha violentato la donna in strada ...

È accaduto nella serata del 30 ottobre quando la vittima, mossa dalla compassione, ha comprato un panino per l'uomo che le aveva chiesto un'offerta fuori dal supermercato. Ceduto però il panino, la ...

