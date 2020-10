Come evitare il Covid-19, alcune fake news (Di sabato 31 ottobre 2020) fake news sul Covid.Quando la popolazione si sente sotto assedio e in pericolo, è più facile imbottirle il cervello di notizie che sono prive di fondamento scientifico. Una che ho letto stamattina è che lo sport non fa ammalare di Covid-19, chi fa sport produce anticorpi in grado di ostacolare il contagio. Ho visto una fotocomposizione sui social, per altro condivisa migliaia e migliaia di volte, che sostiene che durante la pandemia della spagnola, chi svolgeva attività fisica non si ammalò. Ebbene, è una fake news. Il virus può essere contrastato dal vaccino, non dallo sport di qualsiasi natura, poi ovviamente da norme comportamentali. Potremmo citarvi il primo contagiato in Italia che è stato un ... Leggi su meteogiornale (Di sabato 31 ottobre 2020)sul.Quando la popolazione si sente sotto assedio e in pericolo, è più facile imbottirle il cervello di notizie che sono prive di fondamento scientifico. Una che ho letto stamattina è che lo sport non fa ammalare di-19, chi fa sport produce anticorpi in grado di ostacolare il contagio. Ho visto una fotocomposizione sui social, per altro condivisa migliaia e migliaia di volte, che sostiene che durante la pandemia della spagnola, chi svolgeva attività fisica non si ammalò. Ebbene, è una. Il virus può essere contrastato dal vaccino, non dallo sport di qualsiasi natura, poi ovviamente da norme comportamentali. Potremmo citarvi il primo contagiato in Italia che è stato un ...

