CoCo | Floridiana è il nuovo album

A partire dal prossimo 6 novembre, sarà disponibile il secondo album in studio di CoCo, dal titolo Floridiana, che arriva a circa un anno di distanza dal primo album Acquario, che debuttò direttamente al sesto posto della classifica Fimi degli album più venduti in Italia. Il nuovo album del rapper e cantautore napoletano, che fa parte del roster della BFM Music, l'etichetta fondata da Luchè, sarà disponibile sulle piattaforme digitali e in vinile. Per Floridiana, CoCo ha collaborato con Geolier, Giaime, Lil Jolie e Vale LP, con i produttori Fedele, Geeno, D-Ross e Startuffo, Dat Boi Dee e con gli autori Davide Petrella e Fabio Caterino.

