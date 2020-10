Club Brugge-Borussia Dortmund: formazioni e dove vederla (Di domenica 1 novembre 2020) Mercoledì 4 Ottobre 2020 nello Stadio Jan Breydel alle ore 21:00 si disputerà la partita Club Brugge-Borussia Dortmund di Europa League. Il Club Brugge si trova nel Gruppo F al 2 posto con 4 punti, in Champions League alla prima giornata ha perso contro il Leuven, e nella seconda ha pareggiato con la Lazio. Il Borussia Dortmind si trova al 3 posto con 3 punti. In Champions Laegue ha perso contro la Lazio, ma ha vinto contro lo Zenit, in Bundesliga ha vinto contro Schalke e Bielefeld. Club Brugge-Borussia Dortmund: Quali sono le formazioni? L’allenatore del Club Brugge punterà sul 3-5-2 con Clinton Mata, Kossounou e ... Leggi su sport.periodicodaily (Di domenica 1 novembre 2020) Mercoledì 4 Ottobre 2020 nello Stadio Jan Breydel alle ore 21:00 si disputerà la partitadi Europa League. Ilsi trova nel Gruppo F al 2 posto con 4 punti, in Champions League alla prima giornata ha perso contro il Leuven, e nella seconda ha pareggiato con la Lazio. IlDortmind si trova al 3 posto con 3 punti. In Champions Laegue ha perso contro la Lazio, ma ha vinto contro lo Zenit, in Bundesliga ha vinto contro Schalke e Bielefeld.: Quali sono le? L’allenatore delpunterà sul 3-5-2 con Clinton Mata, Kossounou e ...

