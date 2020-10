Cinema chiusi, gli esercenti Ueci scrivono a Franceschini: 'Ci dia delle certezze, o potremmo non riaprire' (Di sabato 31 ottobre 2020) di Giuseppe Cassarà L'associazione Ueci (Unione esercenti Cinematografi Italiani) ha scritto una lettera al Ministro Dario Franceschini per cercare un confronto sul tema delle chiusure dei Cinema, per ... Leggi su giornaledellospettacolo.globalist (Di sabato 31 ottobre 2020) di Giuseppe Cassarà L'associazione(Unionetografi Italiani) ha scritto una lettera al Ministro Darioper cercare un confronto sul temachiusure dei, per ...

matteosalvinimi : Cultura, arte, spettacolo, musica, cinema, teatro: sicuri ma chiusi. Follia! #Dpcm - Rinaldi_euro : Il leghista Borghi randella Franceschini su cinema e teatri: 'Che ci stai a fare...' - gba_mm : I teatri chiusi. Le chiese no I cinema chiusi. Le chiese no. Qui si discrimina tra riti e celebrazioni. Libertà di culto per la cultura. - MarioPonzo2 : @fattoquotidiano @marcotravaglio Forse andava bene prima, oggi quel titolo non rispecchia la realtà di questi giorn… - globalistIT : Un'intervista di Giuseppe Cassarà a Manuele Ilari, Presidente Ueci (Unione Esercenti Cinematografici Italiani) -

Milano, 31 ott. (askanews) - 'Dobbiamo agire adesso prima che le terapie intensive cedano sotto il peso delle vite in pericolo, ora che abbiamo ...

Ho alzato la voce, e mi scuso con lui, per rispondergli che non c’è vita se chiudono teatri, cinema, musei, biblioteche, se una libreria chiude e al suo posto apre una piadineria. Il peggio: Matteo & ...

Milano, 31 ott. (askanews) - 'Dobbiamo agire adesso prima che le terapie intensive cedano sotto il peso delle vite in pericolo, ora che abbiamo ...Ho alzato la voce, e mi scuso con lui, per rispondergli che non c'è vita se chiudono teatri, cinema, musei, biblioteche, se una libreria chiude e al suo posto apre una piadineria.