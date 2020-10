Cinema, 27 anni fa ci lasciava Federico Fellini: il più celebre regista italiano (Di sabato 31 ottobre 2020) Era il 31 ottobre del 1993: oggi sono 27 anni senza Federico Fellini, il più celebre dei registi italiani, Maestro del Cinema di cui, quest’anno, ricorre il centesimo anniversario dalla nascita. Proprio... Leggi su feedpress.me (Di sabato 31 ottobre 2020) Era il 31 ottobre del 1993: oggi sono 27senza, il piùdei registi italiani, Maestro deldi cui, quest’anno, ricorre il centesimoversario dalla nascita. Proprio...

fabelef : Un’amica sostiene che il romanzo corrisponde al cinema, la fotografia alla poesia. (Cafè la Palette, rue de Seine,… - InTheMeadow_ : RT @Massimo_Balss: 'Il cinema è il modo più diretto per entrare in competizione con Dio'. Sono passati 27 anni dalla morte di uno dei più… - arcafab : RT @Massimo_Balss: 'Il cinema è il modo più diretto per entrare in competizione con Dio'. Sono passati 27 anni dalla morte di uno dei più… - alessiologinov : RT @Massimo_Balss: 'Il cinema è il modo più diretto per entrare in competizione con Dio'. Sono passati 27 anni dalla morte di uno dei più… - Rada00563645 : RT @ruggierofilann4: 91 ANNI FA NASCEVA BUD SPENCER. IL GIGANTE BUONO, UNO DEGLI ATTORI PIU' AMATI DEL CINEMA ITALIANO. CON L'AMICO TERENCE… -