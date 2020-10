Cina, inaugurato il centro polifunzionale creato da Renzo Piano (Di domenica 1 novembre 2020) E’ stato recentemente inaugurato il complesso multifunzionale denominato Tianmuli a Hanghzou. Il complesso è stato interamente progettato dall’architetto Renzo Piano, che ne ha seguito anche la direzione dei lavori. Il distretto polifunzionale e’ composto da 17 edifici, per un totale di 230.000 m2 di superficie coperta. La maggior parte degli edifici sono disposti lungo il perimetro del sito e racchiudono al centro uno spazio verde protetto, la “City Lobby”: una piazza aperta per favorire gli incontri e le attivita’ esterne. Gli edifici che circondano la piazza utilizzano passaggi pedonali per intersecarsi a vicenda, mentre gli atrii di ciascun edificio si affacciano verso l’interno della piazza pubblica. Il distretto comprende una galleria d’arte, ... Leggi su ildenaro (Di domenica 1 novembre 2020) E’ stato recentementeil complesso multifunzionale denominato Tianmuli a Hanghzou. Il complesso è stato interamente progettato dall’architetto, che ne ha seguito anche la direzione dei lavori. Il distrettoe’ composto da 17 edifici, per un totale di 230.000 m2 di superficie coperta. La maggior parte degli edifici sono disposti lungo il perimetro del sito e racchiudono aluno spazio verde protetto, la “City Lobby”: una piazza aperta per favorire gli incontri e le attivita’ esterne. Gli edifici che circondano la piazza utilizzano passaggi pedonali per intersecarsi a vicenda, mentre gli atrii di ciascun edificio si affacciano verso l’interno della piazza pubblica. Il distretto comprende una galleria d’arte, ...

