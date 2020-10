Ciclismo | Elisa Longo Borghini vince i Campionati Italiani Trionfo solitario a Breganze | stagione da incorniciare

Leggi su oasport

(Di sabato 31 ottobre 2020)ha vinto la prova in linea dei2020 difemminile. La ragazza della Trek-Segafredo ha così completato unadavvero meravigliosa, in cui ha conquistato il bronzo ai Mondiali e l’argento agli Europei, oltre al tricolore a cronometro. La 28enne nativa di Ornavasso si è imposta in solitaria sul traguardo di(in provincia di Vicenza), al termine di una gara lunga 118,5 km e andata in scena su un circuito nella località veneta. La piemontese ha piazzato l’attacco decisivo sulla salita finale e ha ampiamente meritato il successo, mentre alle sue spalle hanno concluso Katia Ragusa (Astana Womens Team) e Marta Cavalli (Valcar – Travel & Service). CLICCA ...