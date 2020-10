Ciclismo, come sta Domenico Pozzovivo: “Ho rischiato la cancrena, ma non resterò disoccupato” (Di sabato 31 ottobre 2020) Il prossimo 30 novembre Domenico Pozzovivo compirà 38 anni. Un’età nella quale la stragrande maggioranza dei corridori ha già appeso da tempo la bici al chiodo. Il lucano, tuttavia, non vuole sentire parlare di ritiro ed anzi aumentano le probabilità di vederlo in sella fino alla soglia degli “anta”. Giovedì 29 ottobre l’azzurro si è dovuto sottoporre all’ennesima operazione della carriera. Un’infezione batterica al gomito sinistro ha portato i medici ad anticipare l’intervento, perché il rischio cancrena era concreto. “Mi hanno rimosso tutte le viti e le placche, il gomito adesso è stabile. Lunedì o martedì uscirò dall’ospedale, sperando di tornare in bici già fra 15 giorni, anche se i medici ... Leggi su oasport (Di sabato 31 ottobre 2020) Il prossimo 30 novembrecompirà 38 anni. Un’età nella quale la stragrande maggioranza dei corridori ha già appeso da tempo la bici al chiodo. Il lucano, tuttavia, non vuole sentire parlare di ritiro ed anzi aumentano le probabilità di vederlo in sella fino alla soglia degli “anta”. Giovedì 29 ottobre l’azzurro si è dovuto sottoporre all’ennesima operazione della carriera. Un’infezione batterica al gomito sinistro ha portato i medici ad anticipare l’intervento, perché il rischioera concreto. “Mi hanno rimosso tutte le viti e le placche, il gomito adesso è stabile. Lunedì o martedì uscirò dall’ospedale, sperando di tornare in bici già fra 15 giorni, anche se i medici ...

Ultime Notizie dalla rete : Ciclismo come Donne in bicicletta: un ciclismo di genere? Pedaliamo oltre gli stereotipi Bikeitalia.it Ciclismo, Vuelta – Primoz Roglic nuova maglia rossa

MADRID - La tappa della Vuelta di Spagna di 186 km (apparentemente dedicata ai velocisti) da Castro Urdiales a Suances è stata conquistata dallo sloveno Primoz Roglic. Per Roglic la terza tappa vinta ...

Incidente un tra camion e un ciclista, ma mancano i soccorsi

Un ciclista a Busto Garolfo tampona a tutta velocità un furgone. Mancano però i soccorsi, impegnati in gran parte per i pazienti Covid. Busto Garolfo – Giovedì 29 ottobre, alle 11.45, in via Parabiago ...

