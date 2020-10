Chiusura scuole | Azzolina | “Equivale all’abbandono dei ragazzi”

Leggi su inews24

(Di sabato 31 ottobre 2020), il ministro dell’Istruzione Luciaè tornata sulla questione con un post sui suoi canali social Continua a far discutere il tema relativo alla nuovadelleper arginare l’emergenza Covid-19 in Italia. I numeri si fanno sempre più allarmanti e si stanno cercando misure valide per arginare la curva di contagi … L'articolo: “Equivale all’abbandono dei ragazzi” proviene da Inews.it.