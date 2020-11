Chiude anche l'Austria. Nuovo lockdown da martedì (Di domenica 1 novembre 2020) AGI - La situazione contagi Covid in Austria è drammatica e Vienna corre velocemente ai ripari istituendo dalla mezzanotte di martedì 3 novembre un Nuovo lockdown. Dopo il susseguirsi di giornate con contagi giornalieri da record - oggi 5.349 casi - il governo verde-turchese (Verdi-Popolari dell'OeVP), ha deciso una nuova stretta. Il Nuovo lockdown su tutto il territorio Austriaco durerà fino al 30 novembre. L'annuncio del cancelliere Sebastian Kurz (OeVP) e de suo vice Werner Kogler (Verdi) era nell'aria da alcuni giorni: su una popolazione di neppure 9 milioni di abitanti, sono state quasi 105 mila le persone contagiate dall'inizio della pandemia e 1100 morti, 36.590 quelle attualmente positive; e ci sono 1.803 attualmente ... Leggi su agi (Di domenica 1 novembre 2020) AGI - La situazione contagi Covid inè drammatica e Vienna corre velocemente ai ripari istituendo dalla mezzanotte di; 3 novembre un. Dopo il susseguirsi di giornate con contagi giornalieri da record - oggi 5.349 casi - il governo verde-turchese (Verdi-Popolari dell'OeVP), ha deciso una nuova stretta. Ilsu tutto il territorioco durerà fino al 30 novembre. L'annuncio del cancelliere Sebastian Kurz (OeVP) e de suo vice Werner Kogler (Verdi) era nell'aria da alcuni giorni: su una popolazione di neppure 9 milioni di abitanti, sono state quasi 105 mila le persone contagiate dall'inizio della pandemia e 1100 morti, 36.590 quelle attualmente positive; e ci sono 1.803 attualmente ...

