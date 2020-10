Chiamano la figlia come una compagnia telefonica: 18 anni di linea gratis! (Di sabato 31 ottobre 2020) Due genitori hanno deciso di prendere parte per “scherzo” ad un gioco di una compagnia telefonica. L’azienda però ha mantenuto la promessa e ha deciso di premiarli Fonte PixabayDecidere i nomi per i propri figli sta diventando un’attività sempre più bizzarra. Molti infatti optano per nomi decisamente fuori dal comune optando per scelte piuttosto originali. Una che ha fatto decisamente scalpore in quest’ultimo periodo è quella di una coppia svizzera. I coniugi hanno dato alla loro figlia il nome di una compagna telefonica nazionale. Il tutto nasce da un gioco piuttosto curioso. L’azienda aveva promesso 18 anni di wifi gratis a chiunque avesse inserito nel certificato di nascita il nome Twifius o Twifia. Pensando che ... Leggi su chenews (Di sabato 31 ottobre 2020) Due genitori hanno deciso di prendere parte per “scherzo” ad un gioco di una. L’azienda però ha mantenuto la promessa e ha deciso di premiarli Fonte PixabayDecidere i nomi per i propri figli sta diventando un’attività sempre più bizzarra. Molti infatti optano per nomi decisamente fuori dal comune optando per scelte piuttosto originali. Una che ha fatto decisamente scalpore in quest’ultimo periodo è quella di una coppia svizzera. I coniugi hanno dato alla loroil nome di una compagnanazionale. Il tutto nasce da un gioco piuttosto curioso. L’azienda aveva promesso 18di wifi gratis a chiunque avesse inserito nel certificato di nascita il nome Twifius o Twifia. Pensando che ...

Ultime Notizie dalla rete : Chiamano figlia Chiamano la figlia con il nome dell'operatore telefonico, l'azienda gli regala 18 anni di servizio Tech Fanpage Truffa con finta figlia malata di Covid: “7mila euro per curarmi”

“Mamma, ho il covid e sono in pericolo di vita. Ho bisogno di 7.000 euro per sottopormi a costose cure”. È questo, in sintesi, il contenuto della ...

