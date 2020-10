Chi sono i furbetti del cartellino e cosa rischiano secondo la legge italiana (Di sabato 31 ottobre 2020) Le notizie di cronaca spesso ci raccontano delle “imprese” dei cosiddetti “furbetti del cartellino“, ovvero lavoratori subordinati che, di fatto, non rispettano gli obblighi di legge in materia di timbratura del cartellino sul luogo di lavoro. sono ben noti i casi di chi non va in ufficio, perché l’amico collega timbra al posto suo, oppure quelli di chi preferisce andare a lavoro, timbrare e poi uscire per andare a correre al parco, fare la spesa o bere qualcosa al bar. Gli episodi di questo tipo in Italia sono innumerevoli, ma il punto qui è il seguente: che cosa rischiano i furbetti del cartellino? ovvero a quali illeciti – e conseguenti sanzioni ... Leggi su termometropolitico (Di sabato 31 ottobre 2020) Le notizie di cronaca spesso ci raccontano delle “imprese” dei cosiddetti “del“, ovvero lavoratori subordinati che, di fatto, non rispettano gli obblighi diin materia di timbratura delsul luogo di lavoro.ben noti i casi di chi non va in ufficio, perché l’amico collega timbra al posto suo, oppure quelli di chi preferisce andare a lavoro, timbrare e poi uscire per andare a correre al parco, fare la spesa o bere qualal bar. Gli episodi di questo tipo in Italiainnumerevoli, ma il punto qui è il seguente: chedel? ovvero a quali illeciti – e conseguenti sanzioni ...

riotta : Gli attacchi #France #Nice non sono opera di 'pazzi isolati'. C'è da anni uno scontro con il fondamentalismo terror… - RobertoBurioni : Non esiste nessuna evidenza clinica dell'utilità della lattoferrina nel prevenire o curare COVID-19. Chi sostiene i… - ElenarussoTW : Rispondo a chi ha lo stipendio a fine mese e non ha umanità, non guardare questo video, perché le tue risposte sono… - CoronaWorldStat : RT @AngeloTofalo: Nella fase #Covid19 quali sono i 'vantaggi' delle #aziende che hanno saputo sfruttare al meglio la #tecnologia rispetto a… - pescarese73 : RT @RizzoGiov: @Rinaldi_euro @repubblica A questo punto non ci sono parole!! Il Paese è in mano a chi ci porterà nel baratro!! Ormai negano… -

Ultime Notizie dalla rete : Chi sono Chi sono gli attori italiani che faranno film e serie all’estero? Ve lo sveliamo noi Il Fatto Quotidiano The Sims 4: Oasi Innevata, il provato

Oasi Innevata è il decimo expansion pack di The Sims 4: in attesa della sua 13 novembre su PC, Xbox One e Playstation 4 ecco alcune anticipazioni dopo la nostra prova. Se si esclude il 2014, anno in ...

Panasonic Lumix G100: la mirrorless tascabile

Panasonic Lumix G100 è una fotocamera da portare sempre con sé, con un peso di soli 412 grammi con obiettivo zoom montato. Nonostante abbia le dimensioni di una compatta offre tutta la versatilità di ...

Oasi Innevata è il decimo expansion pack di The Sims 4: in attesa della sua 13 novembre su PC, Xbox One e Playstation 4 ecco alcune anticipazioni dopo la nostra prova. Se si esclude il 2014, anno in ...Panasonic Lumix G100 è una fotocamera da portare sempre con sé, con un peso di soli 412 grammi con obiettivo zoom montato. Nonostante abbia le dimensioni di una compatta offre tutta la versatilità di ...