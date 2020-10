“Chi è la sua fidanzata!”. Paolo Brosio ‘smascherato’: saltano fuori nome e foto della giovane e sexy compagna (Di sabato 31 ottobre 2020) Dopo aver superato il coronavirus, Paolo Brosio giornalista e personaggio televisivo ha trovato l’amore. Sul settimanale Chi Gabriele Parpiglia ha svelato il nome e pubblicato la foto della ragazza che avrebbe fatto perdere la testa al giornalista appena sbarcato nel reality show condotto da Alfonso Signorini. “Lungo periodo di astinenza? Fake, ve lo dico subito. Si tratta di una fake. Paolo Brosio ha una storia con una ragazza che si chiama Maria Laura. – ha scritto il giornalista – Lei è una bellissima ragazza ho anche alcune sue foto che pubblica su Instagram, è più giovane. Direi molto più giovane di Paolo Brosio stesso. Lui ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 31 ottobre 2020) Dopo aver superato il coronavirus,giornalista e personaggio televisivo ha trovato l’amore. Sul settimanale Chi Gabriele Parpiglia ha svelato ile pubblicato laragazza che avrebbe fatto perdere la testa al giornalista appena sbarcato nel reality show condotto da Alfonso Signorini. “Lungo periodo di astinenza? Fake, ve lo dico subito. Si tratta di una fake.ha una storia con una ragazza che si chiama Maria Laura. – ha scritto il giornalista – Lei è una bellissima ragazza ho anche alcune sueche pubblica su Instagram, è più. Direi molto piùdistesso. Lui ...

