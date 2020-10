Catania, lavoratori dello spettacolo in piazza contro il governo (Di sabato 31 ottobre 2020) A Catania i lavoratori dello spettacolo hanno deciso di scendere in piazza a protestare contro il nuovo Dpcm del governo. I lavoratori dello spettacolo scendo in piazza a Catania per protestare contro il nuovo Dpcm del governo. Si sono dati appuntamento in piazza Università scegliendo come slogan “Assenza Spettacolare”. L’insofferenza nei confronti dell’esecutivo è evidente, … L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di sabato 31 ottobre 2020) Ahanno deciso di scendere ina protestareil nuovo Dpcm del. Iscendo inper protestareil nuovo Dpcm del. Si sono dati appuntamento inUniversità scegliendo come slogan “Assenza Spettacolare”. L’insofferenza nei confronti dell’esecutivo è evidente, … L'articolo proviene da Inews.it.

Cuccello : RT @cislcatania: Manifestazione a #Catania dei lavoratori dello spettacolo di @SlcCgil #FISTelCisl #Uilcom: chiedono risorse certe x l'emer… - FISTelNazionale : RT @cislcatania: Manifestazione a #Catania dei lavoratori dello spettacolo di @SlcCgil #FISTelCisl #Uilcom: chiedono risorse certe x l'emer… - cislcatania : Manifestazione a #Catania dei lavoratori dello spettacolo di @SlcCgil #FISTelCisl #Uilcom: chiedono risorse certe x… - ANTUDOinfo : #PALERMO E #CATANIA: IL MONDO DELLO #SPETTACOLO IN PIAZZA Due piazze piene oggi a Palermo e a Catania per i presidi… - PressFutura : 'Assenza spettacolare', artisti e lavoratori dello spettacolo in piazza a Catania contro il DPCM (VIDEO) -

