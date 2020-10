Caro Salvini, la rivoluzione liberale parte in Europa. Parla Pera (Di sabato 31 ottobre 2020) Filosofo, consigliere, professore, Richelieu. Marcello Pera ha tanti soprannomi, forse troppi. Ex presidente del Senato, senatore e padre nobile di Forza Italia dal 1996 al 2013, oggi viene da tutti additato come il promotore della “nuova” Lega di Matteo Salvini. Quella moderata che fa riferimento a Giancarlo Giorgetti, guarda all’Europa e al Ppe, sPera di uscire, prima o poi, dall’angolino sovranista. Lui non nega, anzi rilancia: la “rivoluzione liberale” di Salvini, dice a Formiche.net, passa proprio da lì, a Bruxelles. Ma non è solo la Lega a dover cambiare. “L’Europa ha perso la sua anima, deve ritrovarla. E l’ennesimo attacco jihadista in Francia sta lì a ... Leggi su formiche (Di sabato 31 ottobre 2020) Filosofo, consigliere, professore, Richelieu. Marcelloha tanti soprannomi, forse troppi. Ex presidente del Senato, senatore e padre nobile di Forza Italia dal 1996 al 2013, oggi viene da tutti additato come il promotore della “nuova” Lega di Matteo. Quella moderata che fa riferimento a Giancarlo Giorgetti, guarda all’e al Ppe, sdi uscire, prima o poi, dall’angolino sovranista. Lui non nega, anzi rilancia: la “” di, dice a Formiche.net, passa proprio da lì, a Bruxelles. Ma non è solo la Lega a dover cambiare. “L’ha perso la sua anima, deve ritrovarla. E l’ennesimo attacco jihadista in Francia sta lì a ...

