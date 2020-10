“Caro De Luca, siamo indignati”: la lettera dei bambini al presidente della Campania (Di sabato 31 ottobre 2020) Tempo di lettura: 3 minuti“Caro De Luca, siamo indignati”: si può sintetizzare così la lettera con cui alcuni bambini si rivolgono al presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca. La missiva è stata scritta dalle mamme e firmate da bambini napoletani. Questo il testo: “presidente, innanzitutto: ci spiace. Ci spiace che la sua infanzia e la sua adolescenza siano stata contrassegnate da un rapporto cosi conflittuale con la scuola. Deve essere certamente tra coloro -pochissimi- che a scuola non tirava palline di carta dall’ultimo banco, non si chiudeva nei bagni a fumare di nascosto, non aspettava nei corridoi la ragazza coi ricci. Devono essere stati anni veramente ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 31 ottobre 2020) Tempo di lettura: 3 minuti“Caro Deindignati”: si può sintetizzare così lacon cui alcunisi rivolgono alRegioneVincenzo De. La missiva è stata scritta dalle mamme e firmate danapoletani. Questo il testo: “, innanzitutto: ci spiace. Ci spiace che la sua infanzia e la sua adolescenza siano stata contrassegnate da un rapporto cosi conflittuale con la scuola. Deve essere certamente tra coloro -pochissimi- che a scuola non tirava palline di carta dall’ultimo banco, non si chiudeva nei bagni a fumare di nascosto, non aspettava nei corridoi la ragazza coi ricci. Devono essere stati anni veramente ...

