Carlo Verdone sotto accusa per i consigli medici in diretta tv

Le polemiche sul Coronavirus coinvolgono anche Carlo Verdone. Un medico napoletano lo attacca perché "non può dispensare consigli sui farmaci in tv". "Io non sono un esperto Covid, ma sono un medico e quello che dico è che bisogna rivolgersi ai propri medici di famiglia che, conoscendo le patologie dei loro assistiti, sapranno indicare la …

