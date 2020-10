Cannavaro racconta Maradona | «Dimostrava sempre di essere il più forte»

Leggi su calcionews24

(Di sabato 31 ottobre 2020) FabioDiego Armando. Ecco le parole dell’ex difensore sull’argentino che ieri ha compiuto 60 anni Fabio, a La Gazzetta Dello Sport, hato il suo Diego Armando. L’INCONTRO – «Dopo aver martellato per tanto tempo Ciro Ferrara. Capitò che col il Napoli andammo in Argentina per giocare delle amichevoli. Io ero ventenne e crescevo al fianco di Ciro, che èstato molto legato a. E così lo chiamò e lui non perse l’occasione per invitarci, tutta la squadra, a casa sua. Ho un ricordo indelebile di quell’incontro e conservo come delle reliquie le foto che testimoniano quell’incontro. Anche se poi ce ne sono stati ...