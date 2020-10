Campania proroga misure fino al 14 novembre

Leggi su cronachesalerno

(Di sabato 31 ottobre 2020) In, sonoteal 14prossimo lein tema di limitazioni alla mobilita’, locale e interprovinciale. E’ quanto dispone l’ordinanza numero 87, firmata oggi dal presidente della Regione, Vincenzo De Luca. “L’attivita’ di jogging, ove svolta sui lungomari, nei parchi pubblici, nei centri storici, e comunque in luoghi non isolati – si legge – e’ soggetta alla limitazione oraria: ore 06,00 – ore 8,30; negli altri casi e’ consentita senza limiti d’orario, fermi in ogni caso gli obblighi di distanziamento previsti dal Dpcm 24 ottobre 2020″. Inoltre, a bar, ristoranti, pizzerie, pasticcerie, gelaterie, pub, vinerie e simili, dalle 22,30, e’ vietata la vendita con asporto. Dal divieto, sono esclusi ...