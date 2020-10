Campania: 21.000 tamponi, 200 sintomatici (Di sabato 31 ottobre 2020) Covid-19: il bollettino della Unità di Crisi regionale della Campania del 31 ottobre 2020, aggiornato alle ore 23.59 del 30 ottobre, descrive numeri e tendenze. Su 20.860 tamponi effettuati, sono risultati 3.669 positivi, ossia il 17.6% (ieri e nei giorni precedenti erano stati, rispettivamente: 17%, 17.5%, 16.1%, 18.6%, 17.1%, 15.3% e 13.7%) con 17.191 persone sottoposte a tampone che, quindi, non hanno il virus. Dei 3.669 ‘positivi’, 192 sono sintomatici (ossia il 5.2%; ieri e nei giorni precedenti erano, rispettivamente, il 5.3%, il 7.8%. l’1.27%, il 4%, il 7.4%, il 5.6% il 3.37%, il 4.4%, il 5.7%). Nel rapporto con i tamponi giornalieri effettuati, i 192 positivi sintomatici rappresentano, come ieri, lo 0.9% ... Leggi su ladenuncia (Di sabato 31 ottobre 2020) Covid-19: il bollettino della Unità di Crisi regionale delladel 31 ottobre 2020, aggiornato alle ore 23.59 del 30 ottobre, descrive numeri e tendenze. Su 20.860effettuati, sono risultati 3.669 positivi, ossia il 17.6% (ieri e nei giorni precedenti erano stati, rispettivamente: 17%, 17.5%, 16.1%, 18.6%, 17.1%, 15.3% e 13.7%) con 17.191 persone sottoposte a tampone che, quindi, non hanno il virus. Dei 3.669 ‘positivi’, 192 sono(ossia il 5.2%; ieri e nei giorni precedenti erano, rispettivamente, il 5.3%, il 7.8%. l’1.27%, il 4%, il 7.4%, il 5.6% il 3.37%, il 4.4%, il 5.7%). Nel rapporto con igiornalieri effettuati, i 192 positivirappresentano, come ieri, lo 0.9% ...

