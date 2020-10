CalciomercatoJuventus | affare da 180 milioni | dalla Spagna sono sicuri | niente Ronaldo

Leggi su tuttojuve24

(Di sabato 31 ottobre 2020) Cristianoè da parecchio tempo un nome caldo nel mercato in uscitaJuventus. Il fenomeno portoghese è in scadenza di contratto al 30 giugno 2022. Un rinnovo di contratto è quasi impossibile, viste le cifre esorbitanti che lo legano alla società bianconera, che sembrerebbe volerlo cedere nella prossima sessione estiva di Calciomercato. Una delle pretendenti per CR7 sembrerebbe il Paris Saint Germain, che sarebbe disposto a fare follie per portare il portoghese a Parigi e aggiungerlo alla rosa stratosferica che possiede. In tutto questo c’è un però. Sembrerebbe che il PSG stia arrivando ad un accordo per il rinnovo di Neymar, che qualora l’operazione andasse in porto, escluderebbe un passaggio dinella capitale francese. LEGGI ANCHE: Calciomercato Juventus, ...