Calcio, Urbano Cairo ricoverato per il Covid-19: "Febbre non elevata, non necessita di ossigenoterapia" (Di sabato 31 ottobre 2020) Giungono notizie sulle condizioni del presidente e amministratore delegato di Rcs, di Cairo Communication e del Torino Calcio Urbano Cairo, che ieri è stato ricoverato all'ospedale San Paolo di Milano per il Coronavirus. Ebbene, oggi è stato comunicato il primo bollettino sulle sue condizioni. Nella nota si apprende che Cairo: "Manifesta febbre non elevata e non necessita di ossigenoterapia". ricoverato presso il reparto di Malattia Infettive è stato anche comunicato che Cairo sta effettuando gli accertamenti del caso, ma lo stato febbrile non preoccupa. Ci si augura di avere notizie ancor più confortanti da questo punto di vista.

