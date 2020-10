Calcio, protesta dei club di Serie B verso il Governo per i problemi economici legati al Covid-19 (Di sabato 31 ottobre 2020) La questione economica, legata all’emergenza sanitaria, è tra gli aspetti a tenere banco in Italia e nel mondo. La diffusione del famigerato Covid-19 è causa di grosse criticità sul fronte della produzione e tanti settori sono in difficoltà. Lo sport non fa eccezione. C’è tanta preoccupazione per la sopravvivenza della società sportive e anche nel Calcio questo clima di tensione è ben presente. Si parla di rischio collasso e sono i club di Serie B a far sentire la loro voce. Su tutti i campi della sesta giornata del campionato cadetto, i dipendenti delle compagini esporranno infatti nelle gradinate degli stadi, in concomitanza con l’inizio delle partite, uno striscione con scritto: “Non lasciate morire il Calcio degli ... Leggi su oasport (Di sabato 31 ottobre 2020) La questione economica, legata all’emergenza sanitaria, è tra gli aspetti a tenere banco in Italia e nel mondo. La diffusione del famigerato-19 è causa di grosse criticità sul fronte della produzione e tanti settori sono in difficoltà. Lo sport non fa eccezione. C’è tanta preoccupazione per la sopravvivenza della società sportive e anche nelquesto clima di tensione è ben presente. Si parla di rischio collasso e sono idiB a far sentire la loro voce. Su tutti i campi della sesta giornata del campionato cadetto, i dipendenti delle compagini esporranno infatti nelle gradinate degli stadi, in concomitanza con l’inizio delle partite, uno striscione con scritto: “Non lasciate morire ildegli ...

