Calcio a 5, Serie A 2020-2021: CMB Matera e Italservice Pesaro dilagano in trasferta nel 4° turno della regular season (Di sabato 31 ottobre 2020) Nelle uniche due partite andate in scena in questo sabato, per il quarto turno della regular season del campionato di Calcio a 5 di Serie A 2020-2021 (per i rinvii dei match tra Genova e Petrarca e Real San Giuseppe e Meta Catania Bricocity legati purtroppo a dei casi positivi al Covid-19), sono arrivate due larghe vittorie esterne. I campioni d’Italia dell’Italservice Pesaro ha espugnato il Pala di Fiore di Ostia, rifilando un sonoro 8-4 alla Todis. La squadra di Fulvio Coloni, dopo aver ottenuto la prima vittoria contro il Colormax, pare essere entrata in ritmo come si dice. Le realizzazioni di De Oliveira (tripletta), di Mauro Canal (doppietta), di Tonidandel e di Borruto (doppietta) sono valse il ... Leggi su oasport (Di sabato 31 ottobre 2020) Nelle uniche due partite andate in scena in questo sabato, per il quartodel campionato dia 5 di(per i rinvii dei match tra Genova e Petrarca e Real San Giuseppe e Meta Catania Bricocity legati purtroppo a dei casi positivi al Covid-19), sono arrivate due larghe vittorie esterne. I campioni d’Italia dell’ha espugnato il Pala di Fiore di Ostia, rifilando un sonoro 8-4 alla Todis. La squadra di Fulvio Coloni, dopo aver ottenuto la prima vittoria contro il Colormax, pare essere entrata in ritmo come si dice. Le realizzazioni di De Oliveira (tripletta), di Mauro Canal (doppietta), di Tonidandel e di Borruto (doppietta) sono valse il ...

Tutte ferme le astigiane di futsal in Serie B Sabato di stop per le squadre astigiane di calcio a 5 in Serie B. Nel Girone A solo tre le gare disputate, con larga vittoria dell’Elledì Fossano contro C ...

Alberto Malesani, intervistato dal sito della Roma, ha spiegato come ormai si ritenga un ex allenatore. “Inutile insistere quando senti che ti allontanano un po’, ormai ho maturato questa decisione. M ...

