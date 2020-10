(Di sabato 31 ottobre 2020) Numeri terribilmente negativi per lo04 che da quando è scoppiata la pandemia, ma anche un po' prima, proprio non riesce a vincere. Neppure contro il neo promosso Stoccarda sono arrivati i tre punti. Si tratta di unrecord davvero infelice.04: 22 partitecaption id="attachment 1044651" align="alignnone" width="662"04 (getty images)/caption22 partitei 3 punti. Lo04 si rende protagonista di un curioso primato, non ancora assoluto. I tedeschi, anche nell'ultimo match dicontro lo Stoccarda non hanno trovato la.Per la società si tratta del 22esimo risultatosuccessi. La squadra di Gelsenkirchen ha vinto il suo ultimo match il 17 ...

ItaSportPress : Bundesliga, disastroso Schalke 04: 22 gare di fila senza vittoria - -

Ultime Notizie dalla rete : Bundesliga disastroso

Il Veggente

CALCIO ESTERO SKY SPORTPREMIER LEAGUE - 6^ giornataTutte le 10 partite live su Sky e in streaming su NOW TV(disponibili su Sky Go, anche ...La Bundesliga tedesca si appresta a mettere in scena la quinta giornata d’andata. Sei gli incontri in onda tra il 23 e il 26 ottobre su Sky, in streaming su NOW TV e disponibili su Sky Go, anche in HD ...