Bucci: 'Sul Covid stiamo camminando al buio, presto piangeremo i nostri cari a meno che...' (Di sabato 31 ottobre 2020) Un allarme che non deve essere sottovalutato: "stiamo camminando al buio, ci tengono in uno stato di incoscienza e quando le persone non conoscono la situazione reale son difficili da sensibilizzare. ... Leggi su globalist (Di sabato 31 ottobre 2020) Un allarme che non deve essere sottovalutato: "al, ci tengono in uno stato di incoscienza e quando le persone non conoscono la situazione reale son difficili da sensibilizzare. ...

skyeltonblues : RT @gennaromigliore: In settimana ho presentato insieme ad @ass_coscioni un’interrogazione parlamentare sul tema dei test a campione per ve… - mauriziosantin : RT @gennaromigliore: In settimana ho presentato insieme ad @ass_coscioni un’interrogazione parlamentare sul tema dei test a campione per ve… - elespaterlini1 : RT @gennaromigliore: In settimana ho presentato insieme ad @ass_coscioni un’interrogazione parlamentare sul tema dei test a campione per ve… - iris_versari : RT @globalistIT: Dal professore un invito pressante a lavorare sui dati per scongiurare rischi maggiori. Ecco cosa ha detto - 9Roby11 : RT @gennaromigliore: In settimana ho presentato insieme ad @ass_coscioni un’interrogazione parlamentare sul tema dei test a campione per ve… -