Bruce Springsteen | il nuovo album Letter To You al primo posto

Bruce Springsteen, cover di Letter To You – photo credits: controradio.it

Letter To You, il nuovo album in studio di Bruce Springsteen insieme a The E Street Band, entra direttamente al 1° posto della classifica FIMI/GfK Top Of The Music degli album e dei vinili.

Bruce Springsteen, con Letter To You cattura la potenza incomparabile dell'esibirsi in una rock band

Letter To You, il nuovo album in studio di Bruce Springsteen, uscito venerdì 23 ottobre e realizzato insieme a The E Street Band, entra direttamente al 1° posto della classifica

