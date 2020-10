Brescia | testacoda all' alt dei carabinieri perché senza patente | denunciato

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 31 ottobre 2020) Milano, 31 ott. (Adnkronos) - Uncon tanto di inseguimento per le strade di un paesino è costato a un marocchino di 30 anni una denuncia per resistenza. L'uomo, regolare, non si è fermato a un alt deia Quinzano d'Oglio (). Nel piccolo centro abitato, all'alt si è spaventato e ha cominciato una fuga ad alta velocità, anche in contromano, subito inseguito dai militari che però lo perdono di vista. Annotato il numero di targa, risalgono al proprietario, conrevocata, probabile motivo della fuga. Questa mattina, l'uomo è stato fermato: dovrà rispondere davanti il Giudice diper resistenza a pubblico ufficiale per la fuga dal posto di controllo e pagare una sanzione di oltre 5mila euro per guida con ...