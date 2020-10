Brahim Diaz convince il Milan | può restare | la situazione

(Di sabato 31 ottobre 2020) Oggi La Gazzetta dello Sport spiega che un'eventuale trattativa per l'acquisto del giocatore partirebbe da una base di almeno 25 milioni di euro. Non va esclusa la possibilità che Paolo Maldini ...

SkySport : IBRA INVENTA ?? BRAHIM DIAZ COLPISCE ? ? Al 24' Milan in vantaggio: Ibra vede Brahim Diaz, controllo a rientrare e p… - Mediagol : #Milan, Brahim Diaz: 'Ibrahimovic fa la differenza. Scudetto? Ci siamo detti una cosa' - Rossonero__1899 : RT @MilanNewsit: Tuttosport - Milan, Brahim Diaz (al momento) vale 25 milioni - MilanLiveIT : Brahim Diaz sta sorprendendo positivamente ?? Una sua permanenza al Milan non va esclusa ???? ??#MercatoMilan - GasbarraManuel : RT @MilanNewsit: Milan, Tuttosport: 'Da Brahim Diaz a Leao e Dalot: i ragazzi del 99' -

Ultime Notizie dalla rete : Brahim Diaz

Pioli comanda in Italia e in Europa grazie a Ibra e agli under 25 arrivati negli ultimi due anni. La linea verde di Elliott funziona: ora si studiano i riscatti dello spagnolo e di Dalot ...MERCATO MILAN NEWS - Brahim Diaz e Diogo Dalot si stanno mettendo in luce al Milan, ma tenerli per il Diavolo non sarà semplice ...