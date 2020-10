Boxe | Michael Magnesi combatterà per il titoli IBO il 6 dicembre | “Sono pronto”

Leggi su oasport

(Di sabato 31 ottobre 2020) Il 6il pugile italianoè atteso per giocarsi le sue chance sul quadrato del Palasport di Fondi, dove affronterà il ruandese Patrick Kinigamazi per il titolo mondiale Ibo dei pesi superpiuma. Un incontro di grande livello: da un lato il 36enne africano residente in Svizzera e imbattuto dal 2013; dall’altroche si è imposto in tutti e 17 i match disputati da professionista. “La preparazione atletica e tecnica col mio team prosegue a ritmi alti. Mi sento in forma come non mai, anche dal punto di vista psicologico. Sono pronto a conquistare la vetta del mondo“, le parole del 25enne nativo di Palestrina, cresciuto a Cave e residente a Civitavecchia (fonte: Ansa.). In rispetto di quanto previsto dal recente DPCM emanato dal Governo, la riunione ...