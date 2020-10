Bologna, Mihajlovic: “Oggi abbiamo raccolto quanto seminato, ma meritiamo di più”. Poi si sfoga sul VAR (Di domenica 1 novembre 2020) Mister Mihajlovic ha commentato il ritorno alla vittoria ai microfoni di Dazn:"Sono soddisfatto di tutto, siamo sempre stati superiori all'avversario ma abbiamo sempre raccolto poco. Oggi siamo riusciti anche a segnare e abbiamo vinto la partita. Dobbiamo continuare a giocare in questo modo, mantenendo i nostri principi di gioco. Non riesco a capire perchè a noi ci viene annullato un gol come quello di Schouten di settimana scorsa, oggi è accaduta la stessa cosa. Su Palacio oggi c'è stato un fallo ancora più netto. Il VAR interviene dove non dovrebbe intervenire. Soriano e Barrow sono due giocatori di qualità, se loro giocano bene abbiamo più possibilità di vincere. Le partite si vincono con i giocatori di qualità, ne abbiamo ... Leggi su itasportpress (Di domenica 1 novembre 2020) Misterha commentato il ritorno alla vittoria ai microfoni di Dazn:"Sono soddisfatto di tutto, siamo sempre stati superiori all'avversario masemprepoco. Oggi siamo riusciti anche a segnare evinto la partita. Dobbiamo continuare a giocare in questo modo, mantenendo i nostri principi di gioco. Non riesco a capire perchè a noi ci viene annullato un gol come quello di Schouten di settimana scorsa, oggi è accaduta la stessa cosa. Su Palacio oggi c'è stato un fallo ancora più netto. Il VAR interviene dove non dovrebbe intervenire. Soriano e Barrow sono due giocatori di qualità, se loro giocano benepiù possibilità di vincere. Le partite si vincono con i giocatori di qualità, ne...

Eurosport_IT : 'Noi dobbiamo fare le cose con logica non come i governi che fanno i decreti a c***o di cane' ?????? #Mihajlovic |… - repubblica : Mihajlovic: 'Il governo fa decreti alla c... di cane' - GoalItalia : 'Mandzukic al Bologna?' E Mihajlovic, come sempre, risponde senza peli sulla lingua ?? - sedicizero : RT @RadioSavana: Sinisa Mihajlovic parla del Bologna e prende a pallonate Conte: 'Dobbiamo essere lucidi, non come il governo che fa decret… - susydigennaro : RT @napolimagazine: BOLOGNA - Mihajlovic: 'Sono soddisfatto, siamo stati superiori, Barrow e Soriano hanno qualità' -