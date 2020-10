Bologna-Cagliari | le probabili formazioni del match

Leggi su zon

(Di sabato 31 ottobre 2020) Al Renato dall’Ara ilospita ilin unvalido per la 6a giornata di Serie A. Padroni di casa alla ricerca di punti scaccia-crisi Anticipo serale della 6a giornata di Serie A di scena al “Renato Dall’Ara” didove i padroni di casa ospitano il. I ragazzi di Mihajlovic hanno bisogno di punti per sistemare una classifica non ottimale mentre i sardi arrivano da un ottimo momento di forma e vogliono continuare nel loro percorso di crescita alla guida di Eusebio Di Francesco. QUI– Out Santander, il possente centravanti sarà costretto a 4 mesi di stop a causa di un infortunio rimediato in Coppa Italia. Assente anche Sansone, alle spalle di Palacio agirà il trio Orsolini-Soriano-Barrow. In mediana spazio ...